Харківський метрополітен повністю відновив роботу
У Харкові потяги знову курсують по всіх трьох лініях метро.
Про це з посиланням на КП "Харківський метрополітен" повідомляє "Думка".
Салтівська, Холодногірська-заводська та Олексіївська лінії стали працювати в штатному режимі станом на 14:15.
На Холодногірсько-Заводській лінії збільшено інтервали руху поїздів до 25-30 хв.
Аварія в мережі спричинила знеструмлення у кількох областях України.О 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України.
Це спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що значна частина Харківського метрополітену зупинена через велику аварію в українській енергосистемі.
Київський метрополітен починає відновлювати роботу на всіх трьох лініях.
Раніше повідомлялося, що у Києві через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.
В енергосистемі України сталася системна аварія внаслідок якої знеструмлено значну частину України.
Але у столиці, на Київщині та у Дніпропетровській області вже відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури.