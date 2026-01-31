Харківський метрополітен повністю відновив роботу

У Харкові потяги знову курсують по всіх трьох лініях метро.

Про це з посиланням на КП "Харківський метрополітен" повідомляє "Думка".

Салтівська, Холодногірська-заводська та Олексіївська лінії стали працювати в штатному режимі станом на 14:15.

На Холодногірсько-Заводській лінії збільшено інтервали руху поїздів до 25-30 хв.

Аварія в мережі спричинила знеструмлення у кількох областях України.О 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України.

Це спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що значна частина Харківського метрополітену зупинена через велику аварію в українській енергосистемі.

Київський метрополітен починає відновлювати роботу на всіх трьох лініях.

Раніше повідомлялося, що у Києві через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.

В енергосистемі України сталася системна аварія внаслідок якої знеструмлено значну частину України.

Але у столиці, на Київщині та у Дніпропетровській області вже відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури.