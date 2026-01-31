У Києві зупинилося метро

У Києві через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.

Про це повідомили в КМДА.

ЕП у Київському метрополітену уточнили, рух поїздів зупинили на усіх гілках метро.

Підземні станції метрополітену наразі можуть працювати як укриття (на резервному живленні станцій).

У КМДА розповіли, що у Києві, як і в багатьох містах України, відбулися аварійні відключення електропостачання.

Довідково:

Червона гілка (Святошинсько-Броварська лінія) київського метро є критичною інфраструктурою. Вона забезпечує основне сполучення між лівим та правим берегами Дніпра, працює як надійне укриття під час тривоги та забезпечує перевезення пасажирів навіть під час енергетичної кризи. Вона функціонує як основний транспортний вузол, і її зупинка суттєво паралізує логістику міста.