Внаслідок бойових дій та обстрілів є знеструмлення у двох областях

Частина споживачів у Запорізькій та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про це інформує Міністерство енергетики України.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – говориться у повідомленні.

З 06:00 до 08:00 та з 16:00 до 24:00 в усіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго, зазначили у відомстві.

Нагадаємо:

Протягом ночі, з 00.10 13 квітня російські загарбники атакували 98 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, близько 65 із них – "Шахеди".

Вночі росіяни атакували селище Комишани у Херсонській області, внаслідок чого двоє мешканців були поранені.

Низка населених пунктів на Чернігівщині знеструмлені внаслідок удару російського БпЛА по енергообʼєкту на Чернігівщині.