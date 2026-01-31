Харківський метрополітен частково зупинено через великий блекаут

Значна частина Харківського метрополітену зупинена через великий блекаут в українській енергосистемі.

Про це повідомляє пресслужба Харківського метрополітену.

Станом на 10:53 31 січня повідомляли про повну зупинку руху метро. Пізніше у метрополітені повідомили про відновлення руху на "червоні" Холодногірсько-заводській гілці зі збільшеним інтервалом.

Інтервали руху метро у Харкові 25-30 хвилин.

Нагадаємо:

В енергосистемі України сталася системна аварія внаслідок якої знеструмлено значну частину України.

За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин.

Зранку 31 січня у Києві через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупиняли рух поїздів і роботу ескалаторів.