Київський метрополітен відновив роботу на всіх лініях
Київський метрополітен починає відновлювати роботу на всіх трьох лініях.
Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.
"Роботу метро починають відновлювати на всіх трьох лініях", – написав він у Телеграм.
Також заживлені обʼєкти критичної інфраструктури, додав він.
"Відновлюють тиск води в системі водо- та теплопостачання. Щоб якнайшвидше повернути послуги киянам", – повідомив очільник міськадміністрації.
Доповнено: Як повідомили у КМДА, на "синій лінії" поїзди курсують від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки", на "зеленій лінії" – Червоний Хутір" – "Сирець".
На "червоній" лінії тривають завершальні перевірки систем безпеки після подачі електроенергії.
Поїзди курсують з інтервалами: "зелена" лінія – 6 хвилин, "синя" лінія – 13-15 хвилин.
Згодом у КМДА повідомили про відновлення руху поїздів на "червоній" лінії між станціями "Лісова" – Академмістечко", інтервал – 6 хвилин. Інтервал між поїздами на "синій" лінії згідно з графіком – також 6 хвилин.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що у Києві через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.
В енергосистемі України сталася системна аварія внаслідок якої знеструмлено значну частину України.
Але у столиці, на Київщині та у Дніпропетровській області вже відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури.