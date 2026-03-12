"Уражені шкідниками": прокуратура викрила лісників, які наживалися на лісозахисті

Прокуратура викрила лісників, які наживалися на лісозахисті

На Житомирщині попереджено незаконні вирубки лісу, як з'ясувалося, службовці лісомисливського господарства та підприємства лісозахисту намагалися оформити 178 сосен як уражені шкідниками, щоб отримати дозвіл на їх вирубку.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у червні 2023 року вони за попередньою змовою внесли неправдиві відомості до акта лісопатологічного обстеження, вказавши, що дерева нібито пошкоджені шкідниками та підлягають санітарній рубці.

На підставі цього документа було отримано лісорубний квиток на проведення вибіркової санітарної рубки.

Незаконний лісорубний квиток скасовано, а вирубку дерев попереджено.

Нагадаємо:

Чистий прибуток лісового господарства України за підсумками 2025 року сягнув 6,9 млрд грн, що у 2,76 раза (на 176%) більше порівняно з 2024 роком.