Переплата 1,8 мільйона гривень за електроенергію: у Києві судитимуть посадовицю

Прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно посадовиці райдержадміністрації, яка з бюджету переплатила за електроенергію для закладів освіти району 1,8 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Прокурорами Деснянської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно уповноваженої особи з проведення публічних закупівель управління освіти Деснянської РДА, говориться у повідомленні.

Її обвинувачують у зловживанні службовим становищем під час закупівлі електроенергії для закладів освіти району.

Встановлено, що обвинувачена, діючи в інтересах підприємства-постачальника електроенергії, у порушення вимог чинного законодавства, упродовж січня-вересня 2023 безпідставно підписала додаткові угоди про постачання електричної енергії за цінами, значно вищими від ринкових.

Судово-економічною експертизою встановлено, що сума завданих збитків внаслідок закупівлі електроенергії за завищеними цінами становить понад 1,8 млн гривень, що є тяжкими наслідками.

Дії посадовиці кваліфіковано як зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті, повідомляє прокуратура.

Санкція статті передбачає позбавлення строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо:

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора комунального підприємства "Плесо", якому інкримінують розтрату бюджетних коштів – були оплачені фактично не потрібні роботи на островах у Києві.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо посадовця "Українського державного центру радіочастот", який переплатив п'ять мільйонів гривень за ноутбуки для держпідприємства.

Раніше повідомлялося, що у Києві судитимуть керівника департаменту Київської міської державної адміністрації, який закупив генератори за завищеними цінами зі збитками 4,8 млн гривень столичному бюджету.

Раніше повідомлялося, що директор приватного товариства на майже 500 тисяч гривень обдурив благодійників, які фінансували зведення модульних будинків у селищі Мощун на Київщині, його викрили і судитимуть.