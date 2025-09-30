Харківське комунальне підприємство спіймали на суттєвій переплаті за генератори

У Харкові посадовиця комунального підприємства отримала підозру від правоохоронців через: підприємство за завищеними цінами придбало генератори.

Про це пише "Думка".

За даними головного управління Національної поліції у Харківській області, у грудні 2022 року фахівчиня з публічних закупівель комунального підприємства уклала договір на постачання 27 бензинових генераторів на суму майже 2,5 мільйона гривень.

"Однак судова товарознавча експертиза показала, що їхня реальна ринкова вартість становила 1,88 мільйона гривень без ПДВ", – говориться у повідомленні.

Спеціалісти Управління протидії кіберзлочинам у Харківській області та слідчі Нацполіції проаналізували дані на онлайн-платформі "Prozorro" і виявили невідповідність.

27-річній посадовиці повідомили про підозру у службовій недбалості. Їй загржує до п’яти років позбавлення волі, обмеження на посади до трьох років та штраф від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Харківська обласна військова адміністрація замовляє конструкції для фортифікацій зі значною переплатою.

Для пошкодженого обстрілами, відбудованого і знову розбитого ліцею під Харковом замовили укриття за 145 млн грн за завищеними цінами.

Укриття у місті Чугуєв Харківської області збудують цьогоріч за 182 млн грн, і ціни базових матеріалів на 20-60% перевищують ринкові.

Правоохоронці вручили підозру посадовцю квартирно-експлуатаційного управління, причетному до масштабних махінацій під час закупівлі ліжок для військових частин.