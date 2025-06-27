Харківські чиновники переплачують мільйони на будівництві фортифікацій

Харківська обласна військова адміністрація замовляє конструкції для фортифікацій зі значною переплатою.

Про це повідомляє "Харківський антикорупційний центр".

Департамент житлово-комунального господарства і розвитку інфраструктури Харківської ОВА уклав угоду з ТОВ "Промбуд Строй" на придбання габіонів (фортифікаційні конструкції металевої сітки, які заповнені піском, гравієм чи камінням) на суму 4,49 млн грн. Вона планує придбати 294 габіони розмірами 1х1х2м, але деталі засекречені.

"Вартість габіонів в рази завищена. Про це стало відомо в результаті аналізу сайта Prozorro", – говориться у публікації.

"Вартість одного габіона становить 15300 гривень. Це в рази дорожче, ніж ринкова вартість габіонів аналогічних розмірів", – стверджує "Харківський антикорупційний центр".

Аналітики знайшли подібний габіон за 3560 грн та інший варіант вартістю 3135 грн. "Військова частина Т0930 купувала габіони з параметрами 2х1х1 (дріт 4мм оц.) 75х75х4 по 2380 грн за одиницю", – додають вони.

"Таким чином ХОВА купує габіони із завищенням ціни у 5 разів, імовірна переплата на тендері може становити понад 3 мільйони гривень", – стверджує "Харківський антикорупційний центр".

"Це перша угода ТОВ "Промбуд Строй" із Харківської ОВА. На початку року фірму перереєстрували з Дніпропетровської області до Львова. Засновником є Сергій Піскурьов", – зазначено у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що для пошкодженого обстрілами, відбудованого і знову розбитого ліцею під Харковом замовили укриття за 145 млн грн за завищеними цінами.

А "Наші гроші" стверджують, що ціни базових матеріалів для будівництва укриття у місті Чугуєв Харківської області на 20-60% перевищують ринкові.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині оголосили торги на будівництво трьох протирадіаційних укриттів у школах очікуваною вартістю понад 100 млн грн кожне. І будівництво квадратного метра двох із них вдвічі дорожче від інших областей.

Тим часом Кабінет Міністрів виділив місцевим громадам додаткові 272,5 мільйона гривень субвенції з державного бюджету на будівництво укриттів у закладах освіти. "У 2025 році разом із громадами плануємо реалізувати 185 проєктів будівництва укриттів в українських школах", – написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше також повідомлялося, що Харківщина претендує на те, щоб стати першою областю в Україні, де з’явиться підземний дитячий садок.