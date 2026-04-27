НБУ завершує серію "Флора і фауна України" пам’ятною монетою "Чорнобиль. Відродження. Зубр"

Національний банк завершує монетний ряд "Флора і фауна України" новою пам'ятною монетою "Чорнобиль. Відродження. Зубр" номіналом 5 гривень.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Йдеться, що зубр - велична та унікальна тварина, занесена до Червоної книги України ще 1980 року. Колись зниклий із цих територій через браконьєрство, він несподівано повернувся.

Уперше його помітили в Чорнобильській зоні 2012 року і після того неодноразово фіксували присутність цієї тварини в різних частинах зони відчуження.

"На жаль, міжнародний проєкт із відновлення їхньої популяції, запланований на 2022 рік, поки що не вдалося реалізувати через повномасштабне вторгнення. Але попри це, природа не здається. Тому наша монета, як нагадування про силу життя", - зазначає регулятор.

За даними НБУ, на аверсі зображено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: у центрі - стилізований міжнародний знак "Радіаційна загроза", оповитий листям, довкола якого зображення тварин, популяції яких розвиваються в 30-кілометровій зоні відчуження (ведмедя бурого, лося, зубра, рисі, коня Пржевальського та лелеки чорного).

На реверсі на тлі пейзажу зображено зубра (кольоровий друк).

Художник - Наталія Фандікова.

Скульптори: Анатолій Дем'яненко, Володимир Дем'яненко.

Тираж - 40 000 штук (зокрема 20 000 штук у сувенірній упаковці).

"Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб'юторів. Про початок продажів дізнавайтеся на їхніх сайтах", - поінформували в Нацбанку.

