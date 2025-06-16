За два роки вартість проєкту будівництва укриття у Чугуєві подвоїлася – "Наші гроші"

Укриття у місті Чугуєв Харківської області збудують цьогоріч за 182 млн грн, і ціни базових матеріалів на 20-60% перевищують ринкові.

Про це пишуть "Наші гроші".

"Управління освіти Чугуївської міської ради Харківської області 10 червня за результатами тендеру замовило ТОВ "Легіонбуд" будівництво укриття для ліцею №5 за 181,75 млн грн. Цьогоріч мають збудувати укриття на 400 осіб. В приміщенні будуть медпункт, пункт керування з пожежним постом і низка допоміжних зон", – говориться у повідомленні.

Проєкт будівництва на суму 98,90 млн ще в 2023 році розробило ТОВ "Архітектурна компанія "Схід-Проєкт", тоді ж експертний звіт надало ТОВ "Перша будівельна експертиза".

"Цьогоріч проєкт скорегувало ТОВ "СКСВ Легіон", його вартість збільшили вдвічі, а позитивний експертний звіт надало ТОВ "Експертиза МВК". 95% фінансування ‒ це субвенція з держбюджету, решта фінансується з місцевого бюджету. Договірна ціна динамічна", – повідомляють "Наші гроші".

"Арматуру періодичного профілю А500С класу А-ІІІ діаметрів 12-20 мм вписали по 46 358 грн/т, 25 мм ‒ по 51 408 грн/т (тут і далі ціни та суми вказано з ПДВ). "Метінвест СМЦ» в Харкові таку продає по одній ціні ‒ 34 200 грн/т, "Іronworld" ‒ по 34 160 грн/т, "МД Істейт" арматуру 12-18 мм в Харкові продає по 32 200 грн/т, а діаметром 20-25 мм ‒ по 37 800 грн/т. Тобто ринкові ціни нижчі на 25-30%", – стверджують "Наші гроші"

Ціни на бетон В35 М450 W6 F150 заклали по 6 282 грн/ куб. м, говориться у статті. У той час, як є змога придбати бетон з вищими водонепроникністю і морозостійкістю по 4 520-4 660 грн/куб. м. Або по 4 686-4 932 грн грн/куб. м і 4 500-4 850 грн/куб. м, що на 20-30% дешевше.

Щебінь фракції 40-70 мм вписали по 1 980 грн/куб. м, у той час, як харківські підприємства продають такий самий по 900 – 1156 грн/куб. м, тобто на 40-50% дешевше, зазначають "Наші гроші".

"Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на торги більше ніхто не прийшов. Для участі не вимагався аналогічний досвід, фінансова спроможність підтверджувалась звітністю. Також не було чітких вимог по матеріально-технічній базі та техніці. Однак у компаній не з Харківщини обов’язково мав бути майданчик для техніки в межах 100 км від об’єкта", – зазначено у публікації.

"Легіонбуд" зареєстрований в 2019 році в Чугуєві. Володіють ним Євгеній Чаплигін та Олег Гуменюк, а керує Юрій Полянський. За даними системи "YouControl", раніше засновником був Поліхрон Харациді, а до того – Сергій Сокіл.

Фірма отримала підрядів на 1,53 млрд грн. Разом із групою пов’язаних компаній фігурувала у матеріалах щодо переплат на ремонті доріг Харківщини, зазначають "Наші гроші".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що для пошкодженого обстрілами, відбудованого і знову розбитого ліцею під Харковом замовили укриття за 145 млн грн за завищеними цінами. За деякими з позицій у кошторисі загальна ймовірна переплата може скласти близько 2 млн грн, стверджували "Наші гроші".

Раніше повідомлялося, що уряд виділив місцевим громадам додаткові 272,5 мільйона гривень субвенції з державного бюджету на будівництво укриттів у закладах освіти. Ці кошти отримають бюджети двадцяти однієї області та міста Києва.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині оголосили торги на будівництво трьох протирадіаційних укриттів у школах очікуваною вартістю понад 100 млн грн кожне. Будівництво квадратного метра двох із них вдвічі дорожче від інших областей.

Раніше Київська обласна військова адміністрація ініціювала розірвання договорів з деякими підрядниками, які зривають терміни виконання робіт з будівництва укриттів та будинку.