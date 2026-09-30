Gulliver не купили – на аукціон ніхто не подався

Аукціон з продажу торговельно-офісного комплексу Gulliver у Києві не відбувся через відсутність заявок.

Про це повідомляє Ощадбанк.

"Сьогодні, 30 вересня 2026 року, о 20:00 завершився прийом пропозицій для участі в аукціоні з продажу комплексу Gulliver у системі Prozorro.Продажі. Станом на завершення прийому пропозицій заявок на участь в аукціоні не надійшло, тому запланований трираундовий англійський аукціон не відбувся", – говориться у повідомленні.

У зв'язку з цим наглядові ради Ощадбанку та Укрексімбанку визначатимуть подальшу стратегію реалізації активу з урахуванням ситуації на ринку, готовності потенційних інвесторів та безпекових ризиків, повідомив банк.

Комплекс Gulliver перебуває у власності консорціуму державних банків, у якому 80% належить Ощадбанку та 20% — Укрексімбанку.

"Ми бачимо інтерес до активу та розуміємо, що інвестори залишаються обережними через воєнні ризики. Далі оцінюватимемо готовність ринку та потенційних інвесторів до придбання активу й визначатимемо можливі моделі та терміни його продажу", — зазначив Юрій Каціон, голова правління Ощадбанку.

"Важливо, щоб реалізація активу відбувалась максимально прозоро й з найбільшим можливим фінансовим результатом, який впливатиме на сплачені державі податки і дивіденди. Тому рішення будемо ухвалювати зважено", — додав він.

Рішення про продаж торговельно-офісного комплексу Gulliver було ухвалено наглядовими радами обох банків наприкінці липня 2026 року. Комплекс було виставлено на продаж за стартовою ціною 207 мільйонів доларів на умовах повної оплати в день укладення договору купівлі-продажу.

Нагадаємо:

Раніше Ощадбанк та Укрексімбанк виставили торгівельно-офісний комплекс (ТОК) Gulliver у Києві на відкритий аукціон через систему "Prozorro.Продажі" зі стартовою ціною у 207 млн дол.

31 липня Наглядові ради державних Ощадбанку та Укрексімбанку ухвалили рішення продати Gulliver.

До цього у кінці жовтня 2025 ТОК призупинив свою роботу на невизначений термін через корпоративний конфлікт.

"Гулівер" 1 лютого повністю відновив роботу для всіх орендарів та відвідувачів.