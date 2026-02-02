Один з найбільших торговельно-офісних комплексів Києва повністю відновив роботу

Торговельно-офісний комплекс "Гулівер" з 1 лютого повністю відновив роботу для всіх орендарів та відвідувачів.

Про це повідомляє пресслужба ТОК.

Як повідомлялося, 12 грудня 2025 року для відвідувачів були відкриті заклади першого та мінус першого поверхів торгово-розважальної частини ТОК Gulliver, в цілому 49 брендів, з 1 грудня - відділення Ощадбанку, яке знаходиться в ТОК Gulliver (на першому поверсі).

Тепер повноцінно працюють всі поверхи торговельно-розважального центру і бізнес-центр.

Нагадаємо:

Раніше консорціум держбанків отримав дозвіл на набуття контролю над другим за висотою хмарочосом України – торговельно-офісним комплексом "Гулівер" у Києві.

ТОВ "Три О", колишній власник одного з найбільших столичних торгово-офісних комплексів (ТОК) "Гулівер", оскаржує держреєстрацію права власності на цей ТОК та пов'язані ділянки за АТ "Ощадбанк" і АТ "Укрексімбанк", а також низку супутніх рішень органів державної влади та нотаріуса.

Шевченківський райсуд Києва у 2024 році передав майно київського ТРЦ "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління АРМА, яке намагалося знайти управителя на комплекс, але безрезультатно.

У кінці жовтня 2025 року торговий центр Gulliver біля Палацу спорту у Києві призупинив свою роботу на невизначений термін через корпоративний конфлікт.