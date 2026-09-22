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Банки України показали актуальний курс валют на 22 вересня

Семен Рубан — 22 вересня, 12:00
Банки України показали актуальний курс валют на 22 вересня
Курс валют на 22 вересня 2026 року
Фото: Getty Images

Банки оновили курси валют на 22 вересня: середній євро становив 51,83 грн, долар – 45,00 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,49 – 45,00 грн (на 21 вересня: 44,45 – 44,95 грн);

Євро: 51,13 – 51,83 грн (на 21 вересня:51,08 – 51,78 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 44,35 - 44,95 грн (+5 коп. на купівлю та продаж порівняно з попереднім днем);

Ощадбанк - 44,50 - 44,99 грн (+5 коп. на купівлю, +4 коп. на продаж);

Укрсиббанк - 44,20 - 45,10 грн; (+10 коп. лише на продаж)

ПУМБ - 44,50 - 45,10 грн;

Райффайзен - 44,60 - 44,99 грн (+10 коп. на купівлю та продаж).

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 50,70 - 51,70 грн;

Ощадбанк - 51,15 - 51,5 грн (+10 коп. на купівлю, +5 коп. на продаж);

Укрсиббанк - 50,90 - 52,00 грн (-5 коп. на купівлю, +5 коп. на продаж;

ПУМБ - 51,10 - 51,80 грн;

Райффайзен - 51,00 - 51,68 грн (10 коп. лише на продаж);

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.

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