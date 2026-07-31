Gulliver виставлять на продаж

Наглядові ради державних Ощадбанку та Укрексімбанку ухвалили рішення продати торгівельно-офісний комплекс Gulliver у Києві.

Про це повідомив Ощадбанк.

Лот планують опублікувати на початку вересня 2026 року в системі Prozorro.Продажі. Стартова ціна комплексу становитиме 207 млн доларів. У банку зазначають, що продаж через відкритий аукціон має забезпечити конкуренцію між потенційними покупцями, ринкове формування ціни та прозорість процедури.

У банку нагадали, що кредитування будівництва комплексу консорціум державних банків розпочав ще у 2006 році, а сам Gulliver ввели в експлуатацію у 2014 році. Попри кілька реструктуризацій кредиту, з червня 2024 року позичальник – ТОВ "Три О" – почав скорочувати платежі, а згодом повністю припинив обслуговувати борг.

У березні 2025 року державні банки розпочали процедуру звернення стягнення на предмет іпотеки, а 26 липня 2025 року після завершення юридичних процедур право власності на комплекс перейшло до банківського консорціуму.

Наразі 80% активу належить Ощадбанку, ще 20% — Укрексімбанку.

Gulliver розташований у центрі Києва, має загальну площу понад 157 тис. кв. м і поєднує торговельно-розважальний та бізнес-центри. За даними Ощадбанку, щодня комплекс відвідують або проходять повз нього понад 150 тис. людей.

Нагадаємо:

Торговельно-офісний комплекс "Гулівер" з 1 лютого повністю відновив роботу для всіх орендарів та відвідувачів після паузи через корпоративний конфлікт.