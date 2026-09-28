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Валюта здешевшала: банки показали актуальний курс на 28 вересня

Семен Рубан — 28 вересня, 12:15
Валюта здешевшала: банки показали актуальний курс на 28 вересня
Банки показали курс на 28 вересня 2026 року
Фото: Getty Images

Банки оновили курси валют на 28 вересня: середній євро становив 51,53 грн, долар – 45,07 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

  • Долар США: 44,53 – 45,07 грн (на 25 вересня: 44,70 – 45,22 грн);
  • Євро: 50,82 – 51,53 грн (на 25 вересня: 50,92 – 51,60 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • Приватбанк - 44,40 - 45,00 грн (-10 коп. на купівлю та продаж порівняно з 25 вересня);
  • Ощадбанк - 44,55 - 45,15 грн (-20 коп. на купівлю, -10 коп. на продаж);
  • Укрсиббанк - 44,45 - 45,05 грн (+5 коп. на купівлю, -30 коп. на продаж);
  • ПУМБ - 44,60 - 45,20 грн (-10 коп.);
  • Райффайзен - 44,60 - 44,95 грн (-15 коп. на купівлю, -23 коп. на продаж).

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

  • Приватбанк - 50,40 - 51,40 грн (-10 коп. на купівлю та продаж порівняно з 25 вересня);
  • Ощадбанк - 50,80 - 51,65 грн (-10 коп.);
  • Укрсиббанк - 50,55 - 51,55 грн (-10 коп. на купівлю, -20 коп. на продаж);
  • ПУМБ - 50,90 - 51,60 грн;
  • Райффайзен - 50,70 - 51,45 грн (+10 коп. на купівлю, -13 коп. на продаж);

Нагадаємо:

Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.

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