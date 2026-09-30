АРМА спробує продати 9 суден, деякі з них пошкоджені російськими БпЛА

АРМА виставило на аукціон дев'ять арештованих суден, частина з яких пошкоджена внаслідок російських атак: хоче отримати за них понад 150 мільйонів гривень.

Про це інформує Агентство з розшуку та менеджменту активів.

"На електронний аукціон одним лотом виставлено 9 суден, що перебувають у місті Ізмаїл Одеської області. До складу активу входять "Rondo", "Svir", "Avangard", "VolgoBalt 225", "VolgoBalt 193", "VolgoBalt 244", "Omskiy 6", "Naviger 2" та "Omskiy 132", – говориться у повідомленні.

Судна мають різні технічні характеристики та потребують проведення передексплуатаційної підготовки, зокрема перевірки й налагодження роботи окремих агрегатів і систем. Окремі судна мають пошкодження, отримані внаслідок ударів безпілотників.

Аукціон відбудеться 8 жовтня, стартова ціна всього лота становить 151,6 мільйна гривень без ПДВ. Окремо переможець має сплатити 58,4 мільйона гривень митних платежів.

Нагадаємо:

Раніше суд арештував російський танкер "NEYMA", який до того блокував прохід українських військових кораблів у Керченській протоці, влітку 2019 року. Це призвело до захоплення 24 моряків і трьох суден ВМС України російськими прикордонниками.

Раніше у АРМА повідомляли про зняття арешту із судна Nika Spirit, яке було передано в управління АРМА у межах кримінального провадження.

За результатами конкурентних торгів актив було реалізовано за 6,4 мільйона гривень. Новим власником активу стала українська компанія, яка придбала судно в рамках законної та публічної процедури реалізації. Тож, суд визнав, що актив втратив зв'язок із предметом кримінального провадження та набув нового правового статусу — комерційної власності.