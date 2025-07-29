Фонд гарантування продає активи банків на понад 207 мільйонів гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб анонсує продаж активів десяти банків, що ліквідуються.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

"У системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів десяти банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 207,4 млн грн", – говориться у повідомленні.

Із них на суму 121,5 млн грн виставлено об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби та на суму 80,5 млн грн – права вимоги за кредитами.

Крім того, із початковою ціною 5,4 млн грн торгуватиметься дебіторська заборгованість.

Упродовж тижня заплановано, зокрема, продаж активів АТ "КОМІНВЕСТБАНК" – на загальну суму 72,6 млн грн, ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" – на загальну суму 41,6 млн грн, АТ "АКБ "КОНКОРД" – на загальну суму 10,9 млн грн.

Активи АТ "МЕГАБАНК" із початковою ціною 48,9 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, АТ "УКРБУДІНВЕСТ" – на загальну суму 20,2 млн грн, із них 20,1 млн грн – стартова ціна продажу прав вимоги за кредитами, а дебіторська заборгованість торгуватиметься за 0,1 млн грн.

Нагадаємо:

Раніше Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж активи шести банків, що ліквідуються, на загальну суму 1,2 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2024 році переказав до державного бюджету 7,9 млрд грн.

Джерелами надходжень стали регулярні внески банків, інвестиції в держоблігації, а також кошти від управління активами ліквідованих банків.

Також повідомлялося, що сума погашень за програмами реструктуризації кредитів у неплатоспроможних банках, що перебувають в управлінні ФГВФО за підсумками 2024 року зросла у 2,5 раза порівняно з 2022 роком.

Загальний обсяг надходжень від погашення реструктуризованих кредитів з січня 2022 року по квітень 2025 року перевищив 1,15 млрд грн.