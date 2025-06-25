Фонд гарантування вкладів продає активи шести банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб цього тижня виставив на продаж активи шести банків, що ліквідуються, на загальну суму 1,2 млрд грн.

Про це пише інформагентство Укрінформ.

Активи цих банків, що ліквідуються ФГВФО протягом 23 – 27 червня у системі Prozorro.

Заплановано продаж активів таких банків:

ПАТ "ПромінвестБанк" – на загальну суму 909,2 млн грн;

АТ "МР Банк" – на загальну суму 265,7 млн грн;

АТ «АКБ "Конкорд" – на загальну суму 3,1 млн грн;

АТ "МегаБанк" – із початковою ціною 1,4 млн;

ПАТ "КСГ Банк" – за стартовою ціною 0,2 млн грн;

АТ "Банк Січ" – із початковою вартістю 0,07 млн грн.

Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 1,2 млрд грн. Із загальної суми понад 1 млрд грн виставлено права вимоги за кредитами. Ще 76,9 млн грн – це об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 73,9 млн грн.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2024 році переказав до державного бюджету 7,9 млрд грн.

Джерелами надходжень стали регулярні внески банків, інвестиції в держоблігації, а також кошти від управління активами ліквідованих банків.

Також повідомлялося, що сума погашень за програмами реструктуризації кредитів у неплатоспроможних банках, що перебувають в управлінні ФГВФО за підсумками 2024 року зросла у 2,5 раза порівняно з 2022 роком.

Загальний обсяг надходжень від погашення реструктуризованих кредитів з січня 2022 року по квітень 2025 року перевищив 1,15 млрд грн.

Раніше також повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж нетипові активи ПАТ "Промінвестбанк", що перебуває у стадії ліквідації.

На аукціон виставлено лот, до якого входить 1730 одиниць ювелірних прикрас: срібні сережки та каблучки 925 проби, частина з яких оздоблена ювелірним камінням.