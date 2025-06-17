Україна отримала майже вісім мільярдів від Фонду гарантування вкладів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2024 році переказав до державного бюджету 7,9 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Фонду.

Джерелами надходжень стали регулярні внески банків, інвестиції в держоблігації, а також кошти від управління активами ліквідованих банків.

Цей платіж став можливим завдяки тому, що капітал Фонду перевищив 42 млрд грн, що вище планового показника. На кінець року співвідношення капіталу до гарантованих вкладів становило 3,04% при плановому значенні 2,5%.

"Це наш внесок у підтримку економіки, в обороноздатність країни", – заявила директорка Фонду Ольга Білай. У Мінфіні також наголосили, що кошти Фонду є важливим джерелом для фінансування потреб армії та безпеки.

У 2014–2017 роках через кризу було ліквідовано 94 банки, і Фонд отримав від держави підтримку в обмін на векселі. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, вексельні зобов’язання були припинені, а розрахунки з Мінфіном переведені в умовні – кошти перераховуються лише за умови надлишкового капіталу.