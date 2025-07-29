Фонд гарантирования продает активы банков на более 207 миллионов гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц анонсирует продажу активов десяти ликвидируемых банков.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"В системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов десяти банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 207,4 млн грн", - говорится в сообщении.

Из них на сумму 121,5 млн грн выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства и на сумму 80,5 млн грн - права требования по кредитам.

Кроме того, с начальной ценой 5,4 млн грн будет торговаться дебиторская задолженность.

В течение недели запланирована, в частности, продажа активов АО "КОМИНВЕСТБАНК" - на общую сумму 72,6 млн грн, ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК" - на общую сумму 41,6 млн грн, АО "АКБ "КОНКОРД" - на общую сумму 10,9 млн грн.

Активы АО "МЕГАБАНК" с начальной ценой 48,9 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам, АО "УКРСТРОЙИНВЕСТ" - на общую сумму 20,2 млн грн, из них 20,1 млн грн - стартовая цена продажи прав требования по кредитам, а дебиторская задолженность будет торговаться за 0,1 млн грн.

Напомним:

Ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу активы шести ликвидируемых банков на общую сумму 1,2 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2024 году перечислил в государственный бюджет 7,9 млрд грн.

Источниками поступлений стали регулярные взносы банков, инвестиции в гособлигации, а также средства от управления активами ликвидируемых банков.

Также сообщалось, что сумма погашений по программам реструктуризации кредитов в неплатежеспособных банках, находящихся в управлении ФГВФЛ по итогам 2024 года выросла в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом.

Общий объем поступлений от погашения реструктуризированных кредитов с января 2022 года по апрель 2025 года превысил 1,15 млрд грн.