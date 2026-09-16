Сім банків України не відповідають новим вимогам до капіталу – дослідження

Сім із 59 платоспроможних банків України наразі не відповідають новим вимогам законодавства – статутний капіталу "не дотягує" до мінімальних 250 мільйонів гривень.

Такі дані платформи великих даних VKURSI.

Сім із 59 платоспроможних банків України наразі мають статутний капітал нижче нового рівня у 250 млн грн.

За даними VKURSI, сукупна сума необхідного збільшення капіталу для цих семи установ становить близько 302,45 млн грн. Водночас 52 банки, або 88% від загальної кількості, вже мають капітал на рівні щонайменше 250 млн грн.

Верховна Рада 2 вересня ухвалила в цілому законопроєкт №13007-д, який змінює вимоги до капіталу банків. Мінімальний розмір статутного капіталу підвищили з 200 млн до 250 млн грн.

Для діючих банків, які не відповідають новій вимозі, передбачили шестимісячний період для збільшення капіталу до нового мінімуму.

Сім банків, які наразі мають статутний капітал нижче нового мінімуму – це майже 12% від загальної кількості установ.

Статутний капітал менше 250 млн грн мають Citibank — 200 000 080 грн, "Банк Фамільний" (200 000 054 грн), Комінбанк (215 748 034 грн, AVANGARD BANK (231 800 000 грн, "Траст Капітал" (200 000 931 грн). Банк "Український Капітал" має трохи більше, ніж 200 млн грн, Полікомбанк – 200 млн.

Серед семи установ два банки мають 100% іноземний капітал: Сітібанк — американський, AVANGARD — кіпрський. Решта п'ять установ належать до банків із приватним капіталом.

Підвищення мінімального статутного капіталу банків із 200 млн грн до 250 млн грн має збільшити їхній фінансовий запас міцності та наблизити українські вимоги до європейських.

"Капітал слугує своєрідною "подушкою безпеки": за його рахунок банк може покривати збитки, зокрема від неповернених кредитів або знецінення активів, не перекладаючи ці втрати на вкладників і кредиторів", – говориться у повідомленні.

Відтак вищі вимоги до капіталу мають зменшувати ризик неплатоспроможності банків і підвищувати стійкість банківської системи.

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