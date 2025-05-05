Реструктуризованих кредитів повернули у 2,5 рази більше ніж у 2022 році – Фонд гарантування вкладів

Сума погашень за програмами реструктуризації кредитів у неплатоспроможних банках, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за підсумками 2024 року зросла у 2,5 раза порівняно з 2022 роком.

Такі дані наводить директор департаменту правового забезпечення ФГВФО Владислав Кадиров.

"Якщо у 2022 році надходження за реструктуризацією кредитів становили близько 176 млн грн, то в 2024 році ця цифра збільшилась у 2,5 рази", – цитує його пресслужба ФГВФО.

"Юрособи все частіше обирають погашення боргів на досить комфортних умовах з трьох ключових причин: це і можливість уникнути судових справ щодо стягнення заборгованості, і мінімізація ризиків, що можуть виникнути у разі продажу боргу, і прогнозованість фінансового навантаження", додав Кадиров.

Загальний обсяг надходжень від погашення реструктуризованих кредитів з січня 2022 року по квітень 2025 року перевищив 1,15 млрд грн.

За цей період фізичні особи повернули 214,3 млн грн, а від погашення інших кредитів фізичних осіб під час дії воєнного стану надійшло 204,8 млн грн. Ще 731,2 млн грн – надходження від погашення кредитів суб'єктів господарювання.

Понад 98% суб'єктів господарювання, які звернулись щодо реструктуризації кредиту, отримали позитивне рішення, і більш як 93% з них виконують умови погашення, зазначив Кадиров.

Наразі неплатоспроможні банки в управлінні Фонду ведуть близько 30 тис. судових справ щодо стягнення заборгованості на загальну суму понад 280 млрд грн.

Пресслужба ФГВФО нагадує, що для фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів. Наприклад, 0,001% річних та 1 копійка комісії за умови, що боржник погашає від 10 тис. грн на місяць для іпотечних кредитів, 1 тис. грн – для інших кредиті.

Для карткових кредитів на суму понад 100 тис. грн погашення має становити 5 тис. грн на місяць.

Для юросіб та ФОП з серпня 2023 року діють рекомендовані умови реструктуризації, що передбачають перший внесок у розмірі 5%, щомісячну амортизацію та повне погашення заборгованості за основною сумою, а також процентів і комісій протягом процедури ліквідації.

На період реструктуризації проценти за користування кредитом встановлюються залежно від періоду реструктуризації: менше 18 місяців – ставка 0,1% річних, 19-24 місяці – 3%, більше двох років – 5%.

Нагадаємо:

Від початку 2025 року АТ "МР Банк" (колишній "Сбєрбанк"), що ліквідується Фондом гарантування вкладів фізосіб, перерахував кредиторам дев’ятої черги, а саме ДП "Національний фонд інвестицій України" близько 1,5 млрд грн.

Згідно з рішенням РНБО у травні 2022 року Фонд замінив "материнські" структури російських банків ПАТ "Промінвестбанк" та АТ "МР Банк" в реєстрі кредиторів на державу Україна.

Директорка-розпорядниця ФГВФО Ольга Білай повідомила, що Фонд ефективно працює з "поганими кредитами" виведених з ринку банків і міг би взяти у роботу портфель таких кредитів державних банків.