Фонд гарантування змінив конкурс з виведення Мотор-банку та PINbank з ринку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вніс зміни до умов відкритого конкурсу для виведення неплатоспроможних Мотор-банку та PINbank з ринку.

Про це повідомляє Фонд.

Так, виконавча дирекція Фонду вирішила:

за результатами оцінки всього майна і 100% акцій банків, проведеної незалежними суб'єктами оціночної діяльності, визначено початкову (мінімальну) вартість 100% акцій кожного з банків у разі бажання придбати банк в цілому;

встановлено розмір гарантійного внеску в іноземній валюті та додано реквізити мультивалютного рахунку для можливості зарахування такого внеску;

уточнено вимоги до конкурсної пропозиції для окремих випадків;

відкориговано крайній строк подання переможцем відкритого конкурсу до Фонду дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію та погодження НБУ набуття істотної участі в неплатоспроможному або перехідному банку.

У Фонді зазначили, що зацікавлені та попередньо кваліфіковані інвестори, які подали заявки на допуск до участі у відкритих конкурсах з виведення банків з ринку, можуть подати свої конкурсні пропозиції щодо кожного банку до 24 березня 2026 року.

Розгляд поданих пропозицій та визначення переможців відкритих конкурсів відбудеться до 31 березня 2026 року.

Нагадаємо:

На два збанкрутілих банка - Мотор-банку та PINbank - претендують 11 покупців.