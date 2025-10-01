Фонд держмайна звітував про рекордні фінансові показники

Станом на кінець третього кварталу фінансовий результат Фонду держмайна перевищив 7,7 млрд гривень — це рекордний показник за всі роки діяльності Фонду.

Про це ФДМУ повідомляє у Facebook.

"Це свідчення того, що ми не просто виконуємо планові завдання, а робимо більше — забезпечуємо стійкість держави навіть у часи війни. Кожна гривня, отримана від приватизації чи управління держмайном, працює на зміцнення нашої економіки, підтримку армії та відновлення країни", – наголосила в. о. Голови Фонду Іванна Смачило.

"Ми не зупиняємося на досягнутому і далі вдосконалюємо наші інструменти, аби кожен об’єкт, кожен процес приносив державі максимальну віддачу", — зазначила вона.

Нагадаємо:

Раніше Фонд державного майна України повідомив, що портфель об’єктів малої приватизації в Україні складається з 1240 об'єктів, а у портфелі великої приватизації – 19 об’єктів.

За підсумками першого року онлайн-аукціонів з великої приватизації в державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі держава отримала 8,9 млрд грн.

Раніше Фонд державного майна України повідомив, що результат аукціонів з малої приватизації на Prozorro.Продажі за сім років — понад 21,8 млрд грн до бюджетів різних рівнів.

Раніше Фонд державного майна України повідомив, що за результатами його діяльності до державного бюджету фактично перераховано понад 6 мільярдів гривень.