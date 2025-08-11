Фонд держмайна звітував про договори оренди, підписані за тиждень

За минулий тиждень оренда державного майна принесла держбюджету майже 253 тисячі гривень.

Про це у Facebook повідомляє Фонд державного майна України.

Результат минулого тижня на онлайн-торгах з оренди державного майна – 252,9 тис. гривень, говориться у повідомленні.

"Команда Фонду держмайна минулого тижня провела 28 аукціонів з оренди на суму – 252 945 гривень. Сукупна вартість активів зросла у 7,84 раза від початкової. В загальному, в онлайн-торгах взяли участь 43 учасники", – зазначає ФДМУ.

Найдорожчим лот тижня стала частина нежитлових приміщень (976,0 м²) у Києві. В ході торгів за лот змагалися два учасники, вартість оренди зросла від 1 565 грн до 64 тис. грн. на місяць.

Цього тижня плануємо провести 41 аукціон з оренди державного майна, додають у Фонді.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за даними аудиту Рахункової палати України, у 2024 році середня вартість оренди 1 м2 державного майна знизилася на третину. При цьому орендарі накопичили борг перед державним бюджетом у розмірі 409,3 млн грн (з неї - 59,6 млн грн – безнадійна заборгованість).

Також повідомлялося, що рівень збитковості у державному секторі майже вдвічі перевищує загальноукраїнський показник, а майже три чверті (72,1%) підконтрольних державі держкомпаній або не працюють, або взагалі є підприємствами-фантомами.

Як повідомлялося раніше, за перше півріччя 2025 року Фонд державного майна України залучив рекордні 5 176,59 млн грн.