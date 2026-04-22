Оренда будинків в Україні: у прифронтовому місті за рік ціни зросли на 87%

Найбільше зростання цін оренди приватних будинків за рік зафіксовано у Запоріжжі

Найбільше зростання цін оренди приватних будинків за рік зафіксовано у Запоріжжі, медіанна вартість оренди будинку зросла на 87% з 8 000 грн у березні 2025 року до 15 000 грн у березні 2026.

Про це свідчать дані OLX Нерухомість, де проаналізували, як змінилася медіанна вартість довгострокової оренди приватних будинків у різних обласних центрах України за рік.

На 50% піднялися ціни одразу у Черкасах, Луцьку та Миколаєві – у всіх містах з 10 000 грн до 15 000 грн.

Ще одним містом із помітною динамікою зростання став Тернопіль – тут медіанна вартість оренди будинку збільшилась на 48%: з 17 857 грн до 26 498 грн.

Суттєве зростання спостерігається у Вінниці, де оренда подорожчала на 45% – з 11 000 грн до 16 000 грн. В Ужгороді ціни зросли також на 45% – із 37 544 грн до 54 428 грн.

У частині обласних центрів зростання медіанної вартості оренди приватних будинків було більш стриманим. Наприклад, в Івано-Франківську – на 34%, з 20 831 грн у березні 2025 року до 27 822 грн у березні 2026 року.

У Києві та Львові зафіксовано однакову динаміку зростання на 22%. У столиці оренда будинку зросла з 91 184 грн до 111 965 грн, а у Львові з 35 000 грн до майже 43 000 грн.

В Одесі ціни збільшились на 6% – з 48 429 грн до 51 418 грн, а в Полтаві – на 5% із 9 500 грн до 10 000 грн.

У частині міст ціни на довгострокову оренду будинків залишилися стабільними. Так без змін у порівнянні з березнем 2025 року залишилась вартість оренди у Дніпрі – на рівні 16 000 грн. Аналогічна ситуація у Чернівцях – близько 33 000 грн.

Водночас у низці міст зафіксовано відчутне зниження вартості оренди: найбільше падіння відбулося у Рівному – на 34% (медіанна ціна знизилася з 25 000 грн до 16 500 грн). У Херсоні оренда подешевшала на 25% – з 6 000 грн до 4 500 грн, а в Сумах – на 22%, із 9 000 грн до 7 000 грн.

Менш різке зниження спостерігається у Харкові, де ціни впали на 7% – з 15 000 грн до 14 000 грн, та у Чернігові – на 4%, із 6 000 грн до 5 750 грн.

Як пояснює бренд-менеджерка категорії OLX Нерухомість Юлія Козар, зростання цін напряму пов'язане з попитом. Основна причина - це запит на автономність: можливість забезпечити електроенергію (сонячні панелі, генератори), тепло (автономне опалення) та водопостачання, особливо після складної зими.

