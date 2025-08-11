Фонд госимущества отчитался о договорах аренды, подписанных за неделю

За прошедшую неделю аренда государственного имущества принесла госбюджету почти 253 тысячи гривен.

Об этом в Facebook сообщает Фонд государственного имущества Украины.

Результат прошлой недели на онлайн-торгах по аренде государственного имущества - 252,9 тыс. гривен, говорится в сообщении.

"Команда Фонда госимущества на прошлой неделе провела 28 аукционов по аренде на сумму - 252 945 гривен. Совокупная стоимость активов выросла в 7,84 раза от начальной. В общем, в онлайн-торгах приняли участие 43 участника", - отмечает ФГИУ.

Самым дорогим лот недели стала часть нежилых помещений (976,0 м²) в Киеве. В ходе торгов за лот соревновались два участника, стоимость аренды выросла от 1 565 грн до 64 тыс. грн. в месяц.

На этой неделе планируем провести 41 аукцион по аренде государственного имущества, добавляют в Фонде.

Напомним:

Ранее сообщалось, что по данным аудита Счетной палаты Украины, в 2024 году средняя стоимость аренды 1м2 государственного имущества снизилась на треть. При этом арендаторы накопили долг перед государственным бюджетом в размере 409,3 млн грн (из нее - 59,6 млн грн - безнадежная задолженность).

Также сообщалось, что уровень убыточности в государственном секторе почти вдвое превышает общеукраинский показатель, а почти три четверти (72,1%) подконтрольных государству госкомпаний или не работают, или вообще являются предприятиями-фантомами.

Как сообщалось ранее, за первое полугодие 2025 года Фонд государственного имущества Украины привлек рекордные 5 176,59 млн грн.