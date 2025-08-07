В Україні% 72 держпідприємств не працюють або є фантомами – Гетманцев

Рівень збитковості у державному секторі майже вдвічі перевищує загальноукраїнський показник, а майже три чверті (72,1%) підконтрольних державі держкомпаній або не працюють, або взагалі є підприємствами-фантомами.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев, коментуючи звіт Рахункової палати щодо роботи Фонду держмайна у 2024 році.

За його словами, майже 70% підприємств розпочали 2025 рік без затверджених фінансових планів, заборгованість із заробітної плати на підприємствах в управлінні ФДМУ за 2024 рік зросла ще на 14% (84,6 млн грн) – до 685,5 млн грн.

Більшість підприємств в управлінні ФДМУ декларують збитки, їх сума становить 6,45 млрд грн.

"Середня вартість оренди квадратного метра державного майна минулого року знизилася на третину, а борг орендарів перед державним бюджетом – 409,3 млн грн (майже 15% з яких складає безнадійна заборгованість), - зазначив Гетманцев.

Він також додав, що є одна позитивна новина: перевиконання плану надходжень від приватизації (247%) – бюджет отримав майже 10 млрд грн.

