Фонд держмайна розповів про рекордні надходження

За перше півріччя 2025 року Фонд державного майна України залучив рекордні 5 176,59 млн грн.

Про це ФДМУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Попри безпрецедентні виклики, Фонд демонструє стійкість та встановлює нові рекорди. Надходження у 5 176,59 млн грн за перше півріччя 2025 року є найкращим показником роботи за десятиліття", – наголосила в. о. голови ФДМУ Іванна Смачило.

"Загальні фінансові результати ФДМУ за перші півріччя 2015-2025, що включають надходження від приватизації та ПДВ, оренди, частини чистого прибутку державних підприємств та господарських товариств, включаючи дивіденди, а з 2024 року – від продажу націоналізованих активів, демонструють як періоди зростання, так і падіння", – зазначено у публікації.

Так, зокрема, попри війну, 2023 рік продемонстрував зростання – 2 660,62 млн грн. Це свідчить про інституційну спроможність Фонду, адаптацію до нових реалій та продовження роботи з удосконалення управління держмайном. У 2024 році показник сягнув 1 968,46 млн грн.

Аналіз фінансових результатів ФДМУ за перші півріччя 2015-2025 років демонструє здатність Фонду адаптуватися до викликів та залишатися важливим інструментом наповнення державного бюджету, всупереч значним економічним та геополітичним потрясінням, зазначають у фонді.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у квітні Фонд державного майна спрямував до держбюджету України 322,94 млн грн, отриманих від приватизації.

Раніше повідомлялося, що ФДМУ вирішив зменшити стартову ціну приватизації підприємства з виробництва добрив та азотних сполук ПАТ "Сумихімпром" з 1,158 млрд до 1,088 млрд гривень через відсутність покупців на перших торгах.

Раніше

повідомлялося

, що Фонд держмайна України призупинив реалізацію Ocean Plaza, Демурінського ГЗК та МГЗ зупинили через борги й судові процеси. В. о. голови Фонду держмайна Іванна Смачило пояснила, що проблема з реалізацією полягає в тому, що вартість кредитних боргів дорівнює вартості підприємств. Тож продаж без розв'язання цього питання поставив би покупця у складне становище.