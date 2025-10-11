Фонд держмайна за 125 мільйонів гривень продав приміщення у центрі Києва

Фонд державного майна України провів онлайн-аукціон з приватизації групи нежитлових приміщень у центрі Києва. Результат аукціону – 125 мільйонів гривень.

Про це ФДМУ повідомив у Facebook.

ФДМУ зазначає, що під час онлайн торгів на платформі Prozorro.Продажі ціна зросла майже у 180 разів. Окрім власне 125 мільйонів гривень держава отримає ще 25 мільйонів ПДВ.

"За такий перспективний лот змагалися 26 учасників. Завдяки високій конкуренції в ході торгів вартість зросла майже у 180 разів: зі стартових — 694 903 гривні, до переможних — 125 млн грн", – говориться у повідомленні.

"Покупець додатково має сплатити ПДВ у сумі 25 млн грн. Тож загальний економічний ефект від приватизації об’єкта може становити 150 млн грн", – повідомляє ФДМУ.

"Після повної оплати вартості лота з урахуванням ПДВ, новий власник отримає нежитлові приміщення загальною площею 1727,4 м2 у центрі столиці для реалізації власних бізнес-ідей", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше ФДМУ повідомив, що здав у оренду два квадратних метри приміщення за 37 тисяч гривень на місяць.

Раніше Рахункова палата звернула увагу, що середня вартість оренди 1 м2 державного майна у 2024 році знизилася на третину. При цьому орендарі накопичили борг перед державним бюджетом у розмірі 409,3 млн грн (з неї - 59,6 млн грн – безнадійна заборгованість).

Також повідомлялося, що рівень збитковості у державному секторі майже вдвічі перевищує загальноукраїнський показник, а майже три чверті (72,1%) підконтрольних державі держкомпаній або не працюють, або взагалі є підприємствами-фантомами.

Як повідомлялося раніше, за перше півріччя 2025 року Фонд державного майна України залучив рекордні 5 176,59 млн грн.