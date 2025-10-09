ФДМУ здав у оренду два квадратних метри приміщення за 37 тисяч гривень на місяць

Фонд держмайна за 9 місяців 2025 року провів 883 аукціони з оренди державного майна і забезпечив надходження у сумі 732,55 млн грн.

Про це інформує пресслужба ФДМУ.

"З результатами цих проведених аукціонів, укладено 770 договорів оренди та по 113 аукціонах очікується підписання договору. Загальна кількість учасників, які змагалися за лоти у всіх торгах – 1284 осіб", – говориться у повідомленні.

Зокрема, за III квартал 2025 року Фонд держмайна забезпечив 240,65 млн грн надходжень від оренди державного майна. Це на 19 % більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Проведено 345 успішних аукціонів оренди, з яких укладено 271 договорів оренди та по 74 аукціонах очікується підписання договорів оренди на сумму 4,36 млн грн.

"Загалом 478 учасників взяли участь у торгах. Така активність свідчить про значну конкуренцію та забезпечила середнє зростання ціни майже у 2 рази", – говориться у повідомленні.

Лідером за вартістю у ІІІ кварталі став лот – нерухоме майно загальною площею 3880,5 м² на Київщині. Фінальна орендна плата якого склала 581 тис. грн на місяць.

Лідером за рівнем конкуренції у ІІІ кварталі стало нежитлове приміщення площею лише два квадратних метри у Києві.

Йдеться про "нежитлове приміщення частина 1-го поверху адміністративної будівлі загальною площею 2,0 м² у місті Київ, за який змагалися 12 учасників", – говориться у повідомленні.

"У результаті активної боротьби орендна плата зросла з 2 грн до 37 тис. грн на місяць", – повідомляє ФДМУ.

Торги проводилися виключно через електронну систему "Прозорро.Продажі". Це забезпечило відкритість процесу та рівність між усіма учасниками.

Загальна кількість чинних договорів наразі перевищила 14 тисяч, охоплюючи близько 8,3 млн м² державної нерухомості.

Нагадаємо:

Раніше Рахункова палата звернула увагу, що середня вартість оренди 1 м2 державного майна у 2024 році знизилася на третину. При цьому орендарі накопичили борг перед державним бюджетом у розмірі 409,3 млн грн (з неї - 59,6 млн грн – безнадійна заборгованість).

Також повідомлялося, що рівень збитковості у державному секторі майже вдвічі перевищує загальноукраїнський показник, а майже три чверті (72,1%) підконтрольних державі держкомпаній або не працюють, або взагалі є підприємствами-фантомами.

Як повідомлялося раніше, за перше півріччя 2025 року Фонд державного майна України залучив рекордні 5 176,59 млн грн.