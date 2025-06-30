Фонд держмайна продає підприємство на Дніпропетровщині

Фонд державного майна України виставив на приватизацію державний пакет акцій АТ "Смоли", яке розташоване у м. Кам’янське на Дніпропетровщині.

Про це ФДМУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, аукціон відбудеться 7 липня в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".

Йдеться про 100% статутного капіталу товариства, який пропонують за стартовою ціною 144,05 млн грн.

Об’єкт включає 104 зареєстровані одиниці нерухомого майна та інфраструктури (виробничі, складські споруди тощо) загальною площею 52518,64 м². Також до товариства входить 293 одиниці іншого нерухомого майна, 41 автотранспортний засіб тощо. Площа зареєстрованих земельних ділянок – 27,2989 га.

Новий власник може розглядати цей об’єкт як вдалий майданчик для релокації вже готового виробництва, говориться у повідомленні.

"На балансі АТ «Смоли» обліковуються об’єкти державної власності, які не увійшли до статутного капіталу товариства та залишились у державній власності", – зазначають у фонді.

У підприємства є заборгованості, зокрема прострочена кредиторська заборгованість підприємства станом на 31 березня минулого року становить 117 861 тис. гривень.

Договори оренди, укладені щодо майна товариства, відсутні.

Серед умов продажу об'єкта приватизації: протягом 6 місяців погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом та недопущення звільнення працівників підприємства.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з 30 червня по 4 липня Фонд державного майна України планує провести 13 онлайн-аукціонів з приватизації державного майна, серед яких – контрольний пакет акцій "Рівненського радіотехнічного заводу". Стартова ціна – 121,56 млн гривень. ФДМУ вже неодноразово виставляв завод на продаж, але охочих його купити так і не знайшлося.

Раніше повідомлялося, що у власність держави повернули Рівненський автомобільний ремонтний завод лише нещодавно повернули у власність держави. На момент приватизації держпідприємство заборгувало до бюджету понад 17 млн грн, а його працівникам — більш ніж 8 млн грн. Переможець аукціону не лише не погасив заборгованість перед бюджетом та працівниками підприємства, але й допустив її зростання боргу до 18,8 млн грн та 11,4 млн грн відповідно.

Раніше повідомлялося, що Фонд держмайна України вирішив зменшити стартову ціну приватизації підприємства з виробництва добрив та азотних сполук ПАТ "Сумихімпром" з 1,158 млрд до 1,088 млрд гривень через відсутність покупців на перших торгах.

Також повідомлялося, що у квітні Фонд державного майна спрямував до держбюджету України 322,94 млн грн, отриманих від приватизації.