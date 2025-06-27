ФДМУ знову виставляє на аукціон рівненський завод

З 30 червня по 4 липня Фонд державного майна України планує провести 13 онлайн-аукціонів з приватизації державного майна, серед яких – контрольний пакет акцій "Рівненського радіотехнічного заводу".

Про це йдеться у повідомленні ФДМУ.

"Вже 4 липня відбудеться онлайн-аукціон з приватизації 50% + 1 акції ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод" в системі "Прозорро.Продажі". Стартова ціна – 121,56 млн гривень. Подача пропозицій для участі – до 3 липня, 20:00", – інформує ФДМУ.

ФДМУ повідомляє, що завод вигідно розташований – всього за чотири кілометри від міжнародної траси М-06 "Київ-Чоп".

На балансі підприємства перебуває 7 об'єктів нерухомого майна площею 68 795 м². Серед додаткових переваг активу – підключення до всіх необхідних комунікацій та відсутність будь-яких цільових обмежень.

Фонд називає об'єкт "ідеальною платформою для релокації або розширення вже готового виробництва".

Відомо, що раніше підприємство виробляло радіоапаратуру для авіації, магнітоли, радіоприймачі тощо. Але з 2013 року завод не працює та визнаний банкрутом.

ФДМУ вже неодноразово виставляв завод на продаж, але охочих його купити так і не знайшлося.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у власність держави повернули Рівненський автомобільний ремонтний завод лише нещодавно повернули у власність держави.

Підприємство, яке раніше входило до складу Укроборонпрому, зареєстроване за ФДМУ.

На момент приватизації держпідприємство заборгувало до бюджету понад 17 млн грн, а його працівникам — більш ніж 8 млн грн. Переможець аукціону не лише не погасив заборгованість перед бюджетом та працівниками підприємства, але й допустив її зростання боргу до 18,8 млн грн та 11,4 млн грн відповідно.

Прокуратура звернулася до суду з вимогою розірвати договір та повернути майно підприємства у державну власність.

Раніше повідомлялося, що Фонд держмайна України вирішив зменшити стартову ціну приватизації підприємства з виробництва добрив та азотних сполук ПАТ "Сумихімпром" з 1,158 млрд до 1,088 млрд гривень через відсутність покупців на перших торгах.

Також повідомлялося, що у квітні Фонд державного майна спрямував до держбюджету України 322,94 млн грн, отриманих від приватизації.