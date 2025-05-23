У квітні держава заробила на приватизації близько 323 мільйонів гривень

Фонд державного майна спрямував у квітні до держбюджету України 322,94 млн грн, отриманих від приватизації.

Про це проінформував заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Ярослав Железняк.

"Протягом квітня на приватизаційних торгах вдалося реалізувати 57 об'єктів. У квітні: 46 активів стягнуто у дохід держави в рамках санкційної політик, 3 масштабні об’єкти продано на аукціонах – зростання стартової ціни у 17 разів!", – зазначив він.

Станом на 30 квітня переліки об'єктів малої приватизації налічують 1378 об’єктів. З початку року їх доповнено 115 об'єктами, та виключено 86.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Фонд держмайна України призупинив реалізацію Ocean Plaza, Демурінського ГЗК та МГЗ зупинили через борги й судові процеси. В. о. голови Фонду держмайна Іванна Смачило пояснила, що проблема з реалізацією полягає в тому, що вартість кредитних боргів дорівнює вартості підприємств. Тож продаж без розв'язання цього питання поставив би покупця у складне становище.

Раніше повідомлялося, що до фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямовано 1,2 млрд гривень від передачі в оренду торгових площ націоналізованого ТРЦ Ocean Plaza.

ФДМУ управляє часткою у розмірі 66% статутного капіталу "Інвестиційного союзу "Либідь", який є власником ТРЦ Ocean Plaza.