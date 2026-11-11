ФДМУ продав науково-дослідний інститут у Києві: ціна зросла втричі

Фонд держмайна продав держпакет акцій (94,4%) статутного капіталу Науково-дослідного інституту електромеханічних приладів, розташованого в Києві.

Про це повідомляє Фонд державного майна України.

За актив змагалися п'ять учасників, що підняло фінальну ціну втричі — зі 109,1 млн грн до 333,7 млн грн.

Будівля акціонерного товариства "Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів" розташована у Києві на вул. Академіка Кримського. Товариству належать понад 46 тис. м² нерухомості, розміщеної на території площею 6,36 га.

Майновий комплекс включає виробничі й адміністративні корпуси, ливарню, інструментальний цех, складські приміщення, котельню та інші споруди.

Діяльність підприємства пов'язана з виробництвом електромеханічних пристроїв, науковими дослідженнями та експериментальними розробками у сфері природничих і технічних наук.

Переможець має протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу сплатити вартість об'єкта.

Право власності на пакет акцій переходить до покупця після укладення договору купівлі-продажу об'єкта приватизації та з моменту зарахування пакета акцій на рахунок у цінних паперах покупця у депозитарній установі.

Нагадаємо:

Фонд державного майна України продав за 21 мільйон гривень 52,7% акцій "Кіровоградського рудоуправління", кінцевим бенефіціаром якого раніше був російський мільярдер Сергій Кабаргін.

Фонд державного майна продав на аукціоні 93,44% акцій "Коломийського заводу сільськогосподарських машин" – за них запропонували 42 мільйони гривень.