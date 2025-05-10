Фіцо обіцяє Путіну спробувати заблокувати відмову ЄС від російського газу

Словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що спробує заблокувати план REPowerEU, який передбачає відмову Євросоюзу від російського газу та інших енергоресурсів з Росії.

Про із посиланням на сайт Кремля повідомляє Liga.net.

"Якщо буде потрібно, щоб усі 27 країн погодилися, ми використаємо право вето на заборону імпорту всіх видів енергоресурсів", сказав він під час зустрічі з Володимиром Путіним в Москві 9 травня.

"Якщо буде ухвалено рішення, що голосуватимуть не одноголосно, а більшістю, тоді великі держави ухвалять своє рішення", – зауважив прем'єр.

Фіцо вважає, що Євросоюз, зокрема Словаччина, не готові прожити без російських енергоносіїв.

"Якщо ви вважаєте, що хтось купить паливо у Westinghouse і впровадить це в наші АЕС, то це неможливо", – пояснив він.

При цьому Україна успішно експлуатує тепловидільні збірки Westinghouse з 2015 року на реакторах ВВЕР-1000, а з 2023 року – на реакторах ВВЕР-440, як у Словаччині.

"Зупинка постачання газу викличе нестабільність. При переробці нафти наші нафтохімічні заводи були налаштовані на використання якраз російської нафти, і зупинка може викликати технологічні проблеми", – додав Фіцо.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у рамках робочої групи, створеної за запитом Словаччини для вирішення проблем з постачанням газу після зупинки транзиту російського газу територією України, Єврокомісія шукає шляхи для диверсифікації поставок, зокрема вивчає у цьому контексті можливості Азербайджану.

"Я зустрічався з прем’єр-міністром (Словаччини) Фіцо двічі протягом кількох місяців, і лише вчора спілкувався з віцепрем’єром країни. Ми маємо робочу групу високого рівня, яка зустрічалася вже чотири рази і зустрінеться знову вже невдовзі, щоб спробувати загоїти певний негативний ефект для різних країн регіону. Безумовно, Словаччина є однією з таких країн", – заявив єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен.

Також повідомлялося, що попри "заморожені" енергетичні відносини Європи з РФ, представники Вашингтона і Москви провели переговори щодо можливої допомоги США у відновленні продажу російського газу на європейський ринок.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році Європа суттєво скоротила імпорт російського газу. Через це наступного року російська компанія "Газпром" зазнала збитків у розмірі 7 млрд дол.

За словами джерел, близьких до переговорів, відновлення ролі Росії на європейському газовому ринку може допомогти укласти мирну угоду з президентом РФ Володимиром Путіним.

Раніше повідомлялося, що "Газпром" значно наростить постачання газу до Словаччини через "Турецький потік" з квітня. Про це повідомив гендиректор словацького імпортера SPP Войтех Ференч.

За його словами, обсяги постачання зростуть у кілька разів порівняно з рівнем останніх двох місяців, а не просто подвояться, як очікувалося раніше.

Після припинення транзиту через Україну наприкінці 2024 року Словаччина переважно отримувала газ із Угорщини, яка постачає російське паливо через "Турецький потік". Братислава і Будапешт домагаються відновлення транзиту через Україну, а Словаччина навіть погрожує накласти вето на допомогу ЄС Києву, якщо той не перегляне свою позицію.