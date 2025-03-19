ЄС шукає шляхи поставки газу до Словаччини з Азербайджану

У рамках робочої групи, створеної за запитом Словаччини для вирішення проблем з постачанням газу після зупинки транзиту російського газу територією України, Єврокомісія шукає шляхи для диверсифікації поставок, зокрема вивчає у цьому контексті можливості Азербайджану.

Про це у Брюсселі під час спілкування з журналістами заявив єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен, повідомляє Укрінформ.

"Я зустрічався з прем’єр-міністром (Словаччини) Фіцо двічі протягом кількох місяців, і лише вчора спілкувався з віцепрем’єром країни. Ми маємо робочу групу високого рівня, яка зустрічалася вже чотири рази і зустрінеться знову вже невдовзі, щоб спробувати загоїти певний негативний ефект для різних країн регіону. Безумовно, Словаччина є однією з таких країн.

Від початку ми надсилали сигнал, що хочемо допомогти, навіть якщо не йдеться про проблеми з постачанням, але країни вказують на зростання цін, - сказав Йоргенсен.

За його словами, Єврокоміся вважає обов’язком шукати рішення. "Я також був у контакті з урядом Азербайджану, щоб з’ясувати, чи є або не є можливим отримувати більше газу цим шляхом. Ми також працюємо з іншими країнами регіону, щоб з’ясувати, чи там існує або ні можливість для більшої гнучкості", - зазначив представник Єврокомісії.

Водночас він заперечив припущення офіційних осіб Словаччини, що припинення транзиту російського газу через Україну коштуватиме європейським споживачам мільярди євро.