Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что попытается заблокировать план REPowerEU, который предусматривает отказ Евросоюза от российского газа и других энергоресурсов из России.

Об этом со ссылкой на сайт Кремля сообщает Liga.net.

"Если потребуется, чтобы все 27 стран согласились, мы используем право вето на запрет импорта всех видов энергоресурсов", сказал он во время встречи с Владимиром Путиным в Москве 9 мая.

"Если будет принято решение, что голосовать будут не единогласно, а большинством, тогда большие государства примут свое решение", - отметил премьер.

Фицо считает, что Евросоюз, в частности Словакия, не готовы прожить без российских энергоносителей.

"Если вы считаете, что кто-то купит топливо у Westinghouse и внедрит это в наши АЭС, то это невозможно", - пояснил он.

При этом Украина успешно эксплуатирует тепловыделяющие сборки Westinghouse с 2015 года на реакторах ВВЭР-1000, а с 2023 года - на реакторах ВВЭР-440, как в Словакии.

"Остановка поставок газа вызовет нестабильность. При переработке нефти наши нефтехимические заводы были настроены на использование как раз российской нефти, и остановка может вызвать технологические проблемы", - добавил Фицо.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в рамках рабочей группы, созданной по запросу Словакии для решения проблем с поставками газа после остановки транзита российского газа по территории Украины, Еврокомиссия ищет пути для диверсификации поставок, в частности изучает в этом контексте возможности Азербайджана.

"Я встречался с премьер-министром (Словакии) Фицо дважды в течение нескольких месяцев, и только вчера общался с вице-премьером страны. У нас есть рабочая группа высокого уровня, которая встречалась уже четыре раза и встретится снова вскоре, чтобы попытаться заживить определенный негативный эффект для разных стран региона. Безусловно, Словакия является одной из таких стран", - заявил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен.

Также сообщалось, что несмотря на "замороженные" энергетические отношения Европы с РФ, представители Вашингтона и Москвы провели переговоры о возможной помощи США в восстановлении продажи российского газа на европейский рынок.

После вторжения России в Украину в 2022 году Европа существенно сократила импорт российского газа. Из-за этого в следующем году российская компания "Газпром" понесла убытки в размере 7 млрд долл.

По словам источников, близких к переговорам, восстановление роли России на европейском газовом рынке может помочь заключить мирное соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что "Газпром" значительно нарастит поставки газа в Словакию через "Турецкий поток" с апреля. Об этом сообщил гендиректор словацкого импортера SPP Войтех Ференч.

По его словам, объемы поставок вырастут в несколько раз по сравнению с уровнем последних двух месяцев, а не просто удвоятся, как ожидалось ранее.

После прекращения транзита через Украину в конце 2024 года Словакия преимущественно получала газ из Венгрии, которая поставляет российское топливо через "Турецкий поток". Братислава и Будапешт добиваются восстановления транзита через Украину, а Словакия даже угрожает наложить вето на помощь ЕС Киеву, если тот не пересмотрит свою позицию.