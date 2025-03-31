Росія кратно збільшить експорт газу до Словаччини в обхід України

Російський "Газпром" значно наростить постачання газу до Словаччини через "Турецький потік" з квітня, повідомив гендиректор словацького імпортера SPP Войтех Ференч.

Про це пише Reuters.

За його словами, обсяги постачання зростуть у кілька разів порівняно з рівнем останніх двох місяців, а не просто подвояться, як очікувалося раніше.

"У нас не буде проблем з постачанням, у нас не буде проблем з подачею газу в сховища", – запевнив торговий директор SPP Міхал Лалік.

Після припинення транзиту через Україну наприкінці 2024 року Словаччина переважно отримувала газ із Угорщини, яка постачає російське паливо через "Турецький потік". Братислава і Будапешт домагаються відновлення транзиту через Україну, а Словаччина навіть погрожує накласти вето на допомогу ЄС Києву, якщо той не перегляне свою позицію.

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Нагадаємо:

У рамках робочої групи, створеної за запитом Словаччини для розв'язання проблем з постачанням газу після зупинки транзиту російського газу територією України, Єврокомісія шукає шляхи для диверсифікації поставок, зокрема вивчає у цьому контексті можливості Азербайджану.

Європейські енергетичні компанії подали позови до "Газпрому" на загальну суму 18 млрд євро через припинення постачань газу. Це майже вдвічі більше, ніж російський монополіст має у грошових резервах.