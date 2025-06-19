Федеральна резервна система США не дослухалася до Трампа

Незважаючи на те, що люди та бізнес у США зіткнулися з вихором змін і очікування чиновників щодо економіки погіршилися, Федеральна резервна система США залишила ключову процентну ставку незмінною.

Про це пише BBC.

"Рішення не змінювати ставку стало четвертим поспіль, в результаті чого кредитна ставка ФРС перебуває на рівні 4,3% з грудня. Це сталося, незважаючи на прогнози політиків, які вказували на те, що вони очікують повільнішого зростання, вищого рівня безробіття та швидшої інфляції, ніж це було лише кілька місяців тому", – говориться у публікації.

Зазвичай ФРС знижує вартість запозичень, якщо вважає, що економіка перебуває у скрутному становищі, і підвищує її, якщо ціни починають зростати надто швидко.

Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав ФРС знизити відсоткові ставки, одночасно просуваючи серйозні зміни в економічній політиці, включаючи підвищення тарифів на товари з усього світу.

Чиновники ФРС, які мають право встановлювати процентні ставки незалежно від Білого дому, заявили, що вони стурбовані тим, що одноразовий стрибок цін через нові мита може перетворитися на більш стійку проблему, зазначає BBC.

Інфляція у США залишається вищою за цільовий показник ФРС у 2%, досягнувши 2,4% у травні. Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що банк готовий до того, що ціни зростатимуть швидше в найближчі місяці, оскільки компанії почнуть перекладати вартість податків на імпорт на своїх клієнтів. Але економіка в цілому залишається міцною, а рівень безробіття залишається низьким – 4,2%.

Втім, опубліковані ФРС, показали, що політики в середньому очікують уповільнення зростання до 1,4% цього року, порівняно з 2,5% минулого року і 1,7%, які вони прогнозували в березні. Прогнози передбачають інфляцію на рівні близько 3%, порівняно з 2,7%, прогнозованими в березні, та зростання рівня безробіття до 4,5%.

Перспективи зниження процентних ставок у 2025 році суттєво не змінилися – до кінця року вони знизяться до рівня трохи нижче 4%. Але будуть дещо вищими, ніж прогнозувалося раніше, у 2026 та 2027 роках.

Рішення ФРС щодо процентної ставки визначають, яку ставку вона стягує з банків за короткострокові кредити. Ця ставка, в свою чергу, має значний вплив на вартість запозичень в економіці, визначаючи, скільки звичайні банки стягують з домогосподарств та бізнесу за іпотечні та інші види кредитів.

"Базова відсоткова ставка ФРС на рівні 4,3% залишається значно вищою, ніж вона була в період з 2008 по 2022 рік, коли банк почав підвищувати ставки у відповідь на зростання цін. Але це приблизно на один відсотковий пункт нижче, ніж минулого року", – додає BBC.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп закликав ФРС знизити облікову ставку на цілий відсотковий пункт.

Він вважає, що це стимулює економіку і розкритикував голову ФРС Джерома Пауелла заявивши, що той "є катастрофою" через затягування з пом'якшенням монетарної політики.

За його словами, зниження ставки зменшило б витрати на обслуговування державного боргу, оскільки "позики стануть дешевшими".

Трамп назвав очільника Федеральної резервної системи Джерома Пауелла "великим невдахою" і попередив, що економіка США може сповільнитися, якщо процентні ставки не будуть негайно знижені.

Раніше у березні повідомлялося, Федеральна резервна система США залишила процентні ставки на поточному рівні та підтвердила свій прогноз щодо двох знижень ставки на 25 базисних пунктів до кінця року.

Тоді світові ринки охопила нестабільність, оскільки інвестори побоювалися, що жорстка позиція президента Дональда Трампа щодо торговельної політики може спричинити інфляцію, загнати економіку в рецесію і порушити цикл пом'якшення монетарної політики ФРС.

Також нагадаємо, що раніше повідомлялося, що США можуть зіткнутись з дефолтом за державним боргом всередині або наприкінці літа. Про це заявив міністр фінансів країни Скотт Бессент. Зазначалося, що літо технічно триває з 20 червня по 22 вересня.