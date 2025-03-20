Фондовий ринок США падає на тлі прогнозу ФРС та побоювань торгової війни

Американські фондові індекси впали через зростання занепокоєння щодо наслідків глобальної торговельної війни та прогнозу Федеральної резервної системи про зниження економічного зростання США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Останні тижні світові ринки охопила нестабільність, оскільки інвестори побоювалися, що жорстка позиція президента Дональда Трампа щодо торговельної політики може спричинити інфляцію, загнати економіку в рецесію і порушити цикл пом'якшення монетарної політики ФРС.

У середу Федеральна резервна система США залишила процентні ставки на поточному рівні та підтвердила свій прогноз щодо двох знижень ставки на 25 базисних пунктів до кінця року.

Однак додаткове занепокоєння викликало те, що ФРС також прогнозує дещо нижче економічне зростання та підвищення інфляції в США, а також незначне збільшення рівня безробіття до 2025 року.

Основна увага ринку прикута до запланованого на початок квітня введення нових взаємних і секторальних тарифів.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 142,20 пункту, або 0,35%, до 41 816,93. Індекс S&P 500 знизився на 16,45 пункту, або 0,29%, до 5 658,84, а Nasdaq Composite втратив 43,42 пункту, або 0,24%, до 17 707,37.

Десять з 11 секторів S&P 500 зафіксували падіння, при цьому найбільше знизився промисловий сектор - на 0,7%.

Індекс волатильності CBOE, також відомий як "індикатор страху" Волл-стріт, зріс на 0,53 пункту до 20,37.

Акції Darden Restaurants відновили втрати перед відкриттям торгів і зросли на 5,5%. Власник Olive Garden звузив свій річний прогноз прибутку, ставши черговою компанією, що висловила обережні прогнози через невизначеність щодо тарифів.

Акції Accenture впали на 9,7% після того, як консалтингова компанія повідомила, що зусилля адміністрації Трампа зі скорочення федеральних витрат призвели до затримок і скасувань нових контрактів.

Акції компаній з високими темпами зростання показали змішані результати: Meta і Nvidia зросли більш ніж на 1,2% кожна, тоді як Amazon.com і Microsoft незначно знизилися.

Tesla втратила 1,1%, оскільки компанія відкликала понад 46 000 автомобілів Cybertruck у США.

Нагадаємо:

Tesla відкликає 46 096 пікапів Cybertruck у США через дефект зовнішньої панелі, яка може відпасти під час руху.

Економічні ризики для США, Канади та Мексики зростають через хаотичне впровадження американських тарифів, що створило глибоку невизначеність для бізнесу та урядів.