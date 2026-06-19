Акції "Газпрому" обвалилися до рівнів 2008 року після зниження ставки ЦБ Росії

Незважаючи на те, що Центральний банк Росії знизив облікову ставку з 14,5% до 14,25%, акції російської державної енергокомпанії "Газпром" різко пішли вниз до найнижчого показника з 2008 року.

Про це пише російське медіа The Insider.

Рішення центробанку стало дев'ятим поспіль пом'якшенням кредитної політики, проте ринок сприйняв це рішеня негативно, оскільки очікував більш різкого зниження ставок.

Крім того, зниження ставки на таку незначну кількість пунктів розчарувало ринок з двох причин: по-перше, якщо ЦБ такий обережний, значить, бачить в економіці великі проблеми та ризики інфляції.

По-друге, ставка залишається дуже високою, кредити недоступні для бізнесу, відповідно, бізнес продовжуватиме скорочувати витрати та персонал, а економіка – падати.

Також у заяві банку прямо вказано, що тимчасове зниження виробництва моторного палива є одним із чинників, які посилюють інфляційні ризики.

"Фактично Банк Росії вперше визнав, що проблеми в нафтопереробці стали настільки значущим фактором, що почали впливати на оцінку інфляції та рішення щодо грошово-кредитної політики", – пише The Insider.

Згідно з даними TradingView, акції "Газпрому" торгуються по 106,3 руб. – найнижчий рівень з часів фінансової кризи 2008 року. Також ціна опускалася до 105,05 руб.

Українські атаки на російську нафтову інфраструктуру та завершення війни на Близькому Сході також негативно впливають на ціну акцій компанії.

Нагадаємо:

Після завершення візиту володара Кремля Володимира Путіна до Китаю у травні акції "Газпрому" різко просіли. Тоді їхня ціна впала до 118 руб. і це вартувало компанії близько 100 млрд рублів.