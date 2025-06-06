Трамп вимагає "ракетне паливо" для економіки

Президент США Дональд Трамп закликав Федеральну резервну систему знизити облікову ставку на цілий відсотковий пункт. Він вважає, що це стимулює економіку.

Про це пише The Guardian.

У дописі на платформі Truth Social Дональд Трамп розкритикував голову ФРС Джерома Пауелла заявивши, що той "є катастрофою" через затягування з пом'якшенням монетарної політики.

За словами Трампа, поки Європейський центральний банк здійснив вісім знижень, Федеральна резервна система США не зробила жодного. Він закликав до "повного пункту" зниження, що, на його думку, дало б економіці "ракетне паливо".

Трамп також зазначив, що зниження ставки зменшило б витрати на обслуговування державного боргу, оскільки "позики стануть дешевшими". Він додав, що "в інфляції майже немає" і у разі її повернення ФРС зможе знову підвищити ставку.

За останніми даними, інфляція у США у квітні становила 2,3 % у річному вимірі, що трохи перевищує цільовий рівень ФРС у 2 %. Аналітики зазначають, що побоювання щодо потенційного інфляційного ефекту торговельної політики Трампа можуть стримувати ФРС від зниження ставки.

Нагадаємо:

Трамп назвав очільника Федеральної резервної системи Джерома Пауелла "великим невдахою" і попередив, що економіка США може сповільнитися, якщо процентні ставки не будуть негайно знижені.