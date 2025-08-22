ФДМУ продає занедбаний сокоморсовий завод

Фонд держмайна оголосив аукціон з приватизації ЄМК ДП "Браїлівський сокоморсовий завод".

Про це пресслужба ФДМУ повідомляє у Facebook.

Аукціон пройде в електронній торговій системі "Prozorro.Продажі" 5 вересня 2025 року. Стартова ціна об’єкта у Вінницькій області — 333 300 гривень

"Об’єкт приватизації включає 22 одиниці нерухомого майна та інфраструктури загальною площею 2636,8 м² та 261 інвентарна одиниця рухомого майна (меблі, обладнання, робочий одяг тощо)", – говориться у повідомленні.

До складу підприємства входять 10 виробничих приміщень різної площі, найбільше на 1520,6 м², водонапірні вежі, каналізаційна й теплова мережа, а також артезіанські свердловини.

"Завдяки вигідному розташуванню та розвиненій інфраструктурі об'єкт приватизації має перспективи для розвитку бізнесу та інвестицій,а велика загальна площа будівель, може бути використана для релокації бізнесу або перепрофілювання (brown fields)", – зазначає ФДМУ.

Підприємство з 2008 року не проводить господарської діяльності. За цей час накопичилась заборгованість із зарплати, тощо.

Як писало минулого року вінницьке видання "20 хвилин", на заводі залишилося лише два працівника — керівник та охоронниця.

"Територія підприємства за роки занепаду перетворилась на міні-парк, де влітку можна заблукати, а взимку треба пробиратися через хащі, щоб потрапити до сусідньої будівлі", – зазначало видання.

"Його заснували у 1946 році на території, поблизу яблуневих садів. Головна особливість заводу — цех із величезними дерев’яними бочками, де колись виготовляли соки, морси та інші напої. Міцні стіни з кам’яним фундаментом свідчать про те, що будували їх набагато раніше. Місцями можна побачити цеглу початку ХХ століття", – розповідали місцеві журналісти.

Нагадаємо:

Фонд державного майна України виставив на приватизацію "Торгівельний дім "Євротрубпласт" та "Калуський трубний завод". Раніше ці активи належали російському олігарху Мирону Горіловськогу і його бізнес-партнерам Валентину Буяновськогу та Андрію Меньшову.

Раніше на аукціоні за 123,3 млн грн продали єдиний майновий комплекс державного підприємства "Київський автомобільний ремонтний завод". Хоча наприкінці травня ФДМУ вже повідомляв, що "Київський автомобільний ремонтний завод" продали за 310 млн грн.

Також було оголошено аукціон з приватизації ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" – один із найбільших заводів у Європі, який виробляє гільзи циліндрів для двигунів внутрішнього згоряння.