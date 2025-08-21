ФДМУ виставив на продаж трубний завод

Фонд державного майна України виставив на приватизацію "Торгівельний дім "Євротрубпласт" та "Калуський трубний завод".

Завод виробляє плити, листи, труби і профілі із пластмас.

Державну частку розміром 93% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "Калуський трубний завод" пропонують за стартовою ціною 139 696 230 гривень без ПДВ.

Приватизація відбувається згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду від 20 вересня 2024 року. Розмір статутного капіталу товариства – 15 969 348,50 грн. Номінальна вартість державної частки – 14851494,10 грн

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави активів російського олігарха Мирона Горіловського і його бізнес-партнерів Валентина Буяновського та Андрія Меньшова.

Вони є засновниками, контролерами та топменеджерами російської групи компаній "Поліпластик", що спеціалізується на виробництві високотехнологічних полімерних труб та композитних полімерних матеріалів.

Наприкінці 2022 року Івано-Франківський міський суд, за клопотанням ДБР, та Шевченківський районний суд міста Києва, за зверненням СБУ, арештували і передали в управління АРМА корпоративні права та нерухомість КТЗ.

