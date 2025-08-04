Мінус 187 мільйонів: київський завод продали вдруге і дешевше

Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Київський автомобільний ремонтний завод" продали на аукціоні за 123,3 млн грн.

Про це у Facebook повідомляє Фонд державного майна України.

"Торги проходили в електронній торговій системі Prozorro.Продажі. У торгах за лот змагалося 4 учасники, що зумовило зростання вартості у 2,8 раза: від стартової ціни — понад 44,2 млн грн, до переможної — 123,3 млн грн. Покупець додатково має сплатити ПДВ у розмірі понад 24,6 млн грн, тож загальний економічний ефект може становити понад 147,9 млн грн", – говориться у повідомленні.

Після повної оплати лота з урахуванням ПДВ, новий власник отримає у власність об’єкт приватизації, який включає 71 одиницю нерухомого майна та інфраструктури, будівлі та споруди загальною площею 26 709,70 м², 4 земельні ділянки загальною площею 9,8168 га, розташовані у місті Києві та Київській області неподалік міста на шосе Столичне.

Крім того, власник отримає 22 транспортних засоби 1974 – 2006 року випуску та 27 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар тощо).

Головний офіс ЄМК ДП "Київський автомобільний ремонтний завод" розташований в місті Київ, неподалік зі станцією метро "Берестейська" та парком Нивки, додають у ФДМУ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна України знову виставив на продаж Київський автомобільний ремонтний завод, призначивши аукціон на 4 серпня 2025 року.

Але наприкінці травня ФДМУ повідомив, що "Київський автомобільний ремонтний завод" продали за 310 млн грн, зазначивши, що це у 3,5 раза більше від стартової ціни.

"За право власності на об’єкт змагалися два інвестори, ціна зросла у 3,50 разів: з 88,485 млн гривень до переможної — 310 млн гривень. Додатково переможець має сплатити 62 млн гривень ПДВ. Тож загальний економічний ефект від приватизації об’єкта може становити 372 млн гривень", – писав тоді Фонд держмайна.