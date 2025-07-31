Фонд держмайна виставив на продаж великий завод

Оголошено аукціон з приватизації ТОВ "Мотордеталь-Конотоп".

Про це повідомляє Фонд державного майна України.

"Команда Фонду оголосила онлайн-аукціон з приватизації державної частки розміром 100% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "Мотордеталь-Конотоп". Торги відбудуться у електронній системі "Prozorro.Продажі", – говориться у повідомленні.

Аукціон призначено на 24 вересня 2025 року, стартова ціна – 268,1 млн грн.

"Це один із найбільших заводів у Європі, який виробляє гільзи циліндрів для двигунів внутрішнього згоряння. Підприємство має: чавунно-ливарні, механообробні та допоміжні цехи, понад 600 працівників та відомих клієнтів, зокрема Rolls-Royce, Scania, MAN, Mercedes-Benz, Volvo", – повідомляє ФДМУ.

"Кошти від продажу цього активу спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Вони допоможуть відновлювати житловий фонд та критичну інфраструктуру, зруйновані через війну", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що державний пакет акцій ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" буде виставлений на приватизаційний аукціон 12 березня 2025 року зі стартовою ціною 278,5 млн грн.

Раніше у ФДМУ розповідали, що "Мотордеталь-Конотоп" – прибуткове підприємство із клієнтами з числа відомих світових компаній. Це один із найбільших заводів у Європі, який займається виробництвом гільз циліндрів для автомобільних, тракторних, корабельних, тепловозних і стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння.

Нагадаємо також, що 10 серпня 2023 Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення стягнути у дохід держави активи, що належать сенатору Ради Федерації РФ Сергію Калашникову. Одним з його активів було ТОВ "Мотордеталь-Конотоп".