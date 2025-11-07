ФДМУ продав столичну нерухомість у тисячу разів дорожче від початкової ціни

Фонд державного майна України продав на аукціоні з приватизації групу нежитлових приміщень загальною площею 1727,4 м² у центрі Києва. Ціна зросла майже у 1 042 рази: з 347 452 гривень до 362 млн гривень.

Про це інформує пресслужба Фонду держмайна.

"Команда Фонду державного майна України провела онлайн-аукціон з приватизації групи нежитлових приміщень у центрі Києва. Торги проходили онлайн на платформі Prozorro.Продажі", – говориться у повідомленні.

"Ціна зросла майже у 1 042 рази: 362 млн грн (+ 72,4 млн грн ПДВ) – результат аукціону з приватизації групи нежитлових приміщень у центрі Києва", – повідомляє ФДМУ.

"За такий перспективний лот змагалися 12 учасників. Завдяки високій конкуренції в ході торгів вартість зросла майже зі стартових 347 452 гривень, до переможних — 362 млн гривень", – говориться у повідомленні.

"Крім того, покупець додатково має сплатити ПДВ у сумі 72,4 млн грн. Тож загальний економічний ефект від приватизації об'єкта може становити 434,4 млн грн", – додають у ФДМУ.

"Після повної оплати вартості лота з урахуванням ПДВ, новий власник отримає нежитлові приміщення загальною площею 1727,4 м² у центрі столиці для реалізації власних бізнес-ідей", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Фонд державного майна України провів онлайн-аукціон з приватизації групи нежитлових приміщень у центрі Києва. Результат аукціону – 125 мільйонів гривень. Під час онлайн торгів на платформі Prozorro.Продажі ціна зросла майже у 180 разів. Окрім власне 125 мільйонів гривень держава отримає ще 25 мільйонів ПДВ.

Раніше ФДМУ повідомив, що здав у оренду два квадратних метри приміщення за 37 тисяч гривень на місяць.

Раніше Рахункова палата звернула увагу, що середня вартість оренди 1 м2 державного майна у 2024 році знизилася на третину. При цьому орендарі накопичили борг перед державним бюджетом у розмірі 409,3 млн грн (з неї - 59,6 млн грн – безнадійна заборгованість).

Також повідомлялося, що рівень збитковості у державному секторі майже вдвічі перевищує загальноукраїнський показник, а майже три чверті (72,1%) підконтрольних державі держкомпаній або не працюють, або взагалі є підприємствами-фантомами.