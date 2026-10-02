Мінфін відхилив податкові послаблення, які просив бізнес після обстрілів РФ

Міністерство фінансів відхилило три пропозиції компаній групи Rozetka щодо податкових послаблень для бізнесу, який постраждав від російських обстрілів.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, посилаючись на лист Мінфіну до парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Компанії просили дозволити відстрочення сплати податків без відсотків і застави. За словами депутатки, Мінфін пояснив відмову тим, що відсотки компенсують бюджету затримку надходжень, а застава захищає державу від несплати.

Відомство також зазначило, що компанії з мережею по Україні або онлайн-торгівлею можуть мати інші доходи й майно, навіть якщо частину бізнесу зруйновано. Тому питання розрахунків із бюджетом потребує оцінки стану всього підприємства та впливу війни на нього.

Другу пропозицію — не проводити планові податкові перевірки постраждалих підприємств незалежно від їхнього розташування — Мінфін також не підтримав. Серед аргументів — чинні обмеження перевірок, ризики несплати податків та зобов'язання перед міжнародними партнерами, зокрема МВФ.

Третє прохання стосувалося спеціальних правил підтвердження податкової звітності без документів. Бізнес пропонував поширити їх на підприємства, які втратили документи через обстріли поза територіями активних бойових дій та окупації.

За словами Василевської-Смаглюк, Мінфін заперечив, що знищення офісу чи складу не обов'язково означає втрату документів або неможливість їх відновити. Водночас міністерство визнало, що такі випадки потребують іншого підходу.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів планує створити спецфонд для страхування бізнесу від воєнних ризиків, проте його наповнення може потребувати підвищення податку на додану вартість (ПДВ) на 1 відсотковий пункт.